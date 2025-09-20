Fenerbahçe’nin milyarları bulan borcu açıklandı! Denetleme Kurulu duyurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, mali tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vodina, kulübün toplam borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu duyurdu. Açıklama, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan genel kurulda kongre üyeleriyle paylaşıldı.

Borç miktarının ayrıntılarına ilişkin detaylar daha sonra rapor halinde üyelerin bilgisine sunulacak. Açıklamanın ardından kongre salonunda kısa süreli hareketlilik yaşandı.