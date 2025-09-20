Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya’da bulunan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kaya parçalarının çevreye dağıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Yayınlanma:

UNESCO doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası, henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

Peribacasından kopan dev kaya parçaları çevreye saçılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, düşen kaya parçalarının altında kimsenin olup olmadığını kontrol ederken, Kapadokya Alan Başkanlığı da kayanın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Resim : 1

Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kapadokya
