Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

UNESCO doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası, henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

Peribacasından kopan dev kaya parçaları çevreye saçılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, düşen kaya parçalarının altında kimsenin olup olmadığını kontrol ederken, Kapadokya Alan Başkanlığı da kayanın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.