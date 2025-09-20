Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye 2026’da kendi SMA ilacını üretecek

Çanakkale’ye bir takım temaslarda bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Memişoğlu, “İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, bu nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen, insanlarına kendisinin ürettiği bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz” dedi.

Çanakkale’de sağlık yatırımlarını değerlendiren Memişoğlu, “Çanakkale son 20 senede sağlık hizmetini yüzde 100 arttırdı. Bayramiç ve Gelibolu’da yeni hastane planlamalarını son aşamaya getirdik. Merkezde de yeni bir hastane için çalışma yürütüyoruz. Sigara bırakma polikliniklerini mobil hale getirdik. İnsanların sağlıklı beslenmesi için Tarım Bakanlığımızla şekerli gıdalar konusunda da çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta önemli mesafeler kat edildiğini belirten Bakan, “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir yol aldı. Hem cihazını, malzemesini hem de ilacını üreten bir sağlık modeli kuruyoruz. Sadece ülkemiz için değil, çevremizdeki ülkelere de ilaçlarımızı ulaştıracağız” diye konuştu.

Memişoğlu, vatandaşlara da sağlıklı yaşam çağrısı yaparak, “Biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak. Sağlıklı beslenme, hareket ve kötü alışkanlıklardan uzak durma en önemli koruyucu yöntemdir” dedi.

Program kapsamında Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü standını, Mobil Sigara Bırakma Polikliniği’ni ve vatandaşları ziyaret eden Memişoğlu, açıklamasını “Biz kötülüklerle uğraşmıyoruz, gelecekle uğraşıyoruz. Gelecek için çalışıyoruz” sözleriyle tamamladı.