21 Eylül 2025 Güneş tutulması saat kaçta, nereden izlenecek? Türkiye'den izlenilebilecek mi?

Eylül ayında gökyüzü dikkat çekici göksel olaylara sahne oluyor. Kanlı Ay Tutulması’nın ardından bu kez de Güneş tutulması yaşanacak. Ay’ın Güneş’i kısmen örteceği bu tutulma, gökyüzünde hilal biçiminde bir görüntü oluşturacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 tarihinde Başak burcunun 29 derecesinde meydana gelecek. Eylül gün dönümüyle çakışan tutulma, “denge” ve “uyum” gibi sembolik anlamlar da taşıyor.

SAAT KAÇTA

Tutulma, Türkiye saatiyle 20.30 civarında başlayacak, en iyi şekilde 22.40 civarında gözlemlenebilecek. Güneş tutulması 22 Eylül saat 00.53’te sona erecek.

TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Parçalı Güneş tutulması Türkiye ve Kuzey Yarımküre ülkelerinden çıplak gözle izlenemeyecek. Tutulma yolu Güney Yarımküre’den geçtiği için Türkiye kapsam dışında kalıyor. Ancak internet yayınları sayesinde tutulma canlı olarak takip edilebilecek.

NEREDEN GÖRÜLECEK?

Tutulma özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik adaları (Samoa, Tonga, Cook Adaları vb.), Fransa Polinezyası, Kiribati ve Antarktika üzerinden gözlemlenebilecek. Güney Yarımküre’de uzun süreli tutulma gözlemleri yapılabilecek.