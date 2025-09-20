Havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar aksadı

Avrupa’da hava trafiği, Collins Aerospace şirketine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle büyük ölçüde aksadı. Havalimanlarının check-in ve bagaj sistemlerine hizmet veren şirketin yazılım altyapısına yapılan saldırı, kıtanın en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow başta olmak üzere birçok merkezde operasyonları sekteye uğrattı.

Heathrow Havalimanı yönetimi, teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandığını açıkladı. Yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarını havayollarından teyit etmeleri çağrısı yapıldı.

Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, otomatik sistemlerin devre dışı kaldığı, yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerinin yapılabildiği bildirildi. Açıklamada, “Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacak. Hizmet sağlayıcısı bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyor” ifadeleri yer aldı.

Berlin Havalimanı da benzer şekilde etkilendi. Açıklamada, “Sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz” denildi.

Collins Aerospace’in sahibi olan RTX şirketi, bazı havalimanlarında siber saldırı bağlantılı kesintinin farkında olduklarını ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.