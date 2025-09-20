Havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar aksadı

Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı, Avrupa’daki birçok havalimanında uçuşların gecikmesine ve iptaline yol açtı. Heathrow, Brüksel ve Berlin’den açıklamalar geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar aksadı
Yayınlanma:

Avrupa’da hava trafiği, Collins Aerospace şirketine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle büyük ölçüde aksadı. Havalimanlarının check-in ve bagaj sistemlerine hizmet veren şirketin yazılım altyapısına yapılan saldırı, kıtanın en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow başta olmak üzere birçok merkezde operasyonları sekteye uğrattı.

Heathrow Havalimanı yönetimi, teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandığını açıkladı. Yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarını havayollarından teyit etmeleri çağrısı yapıldı.

Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, otomatik sistemlerin devre dışı kaldığı, yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerinin yapılabildiği bildirildi. Açıklamada, “Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacak. Hizmet sağlayıcısı bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyor” ifadeleri yer aldı.

Berlin Havalimanı da benzer şekilde etkilendi. Açıklamada, “Sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz” denildi.

Collins Aerospace’in sahibi olan RTX şirketi, bazı havalimanlarında siber saldırı bağlantılı kesintinin farkında olduklarını ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

AK Parti’de 8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?AK Parti’de 8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?Gündem
Fenerbahçe’nin milyarları bulan borcu açıklandı! Denetleme Kurulu duyurduFenerbahçe’nin milyarları bulan borcu açıklandı! Denetleme Kurulu duyurduSpor
Kapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdıKapadokya’da peribacası yıkıldı! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdıKültür Sanat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

siber saldırı havalimanı
Günün Manşetleri
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
112 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı
Ak Parti'de bir istifa daha! İl başkanı istifa etti! Ak Parti'de bir istifa daha! İl başkanı istifa etti!