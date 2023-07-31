Yakıttan tasarruf etmenizi sağlayacak 15 öneri

Motorlu taşıtların en az yakıt kullanarak daha uzun yol kat etmesini sağlamak için aldığı tedbirlere, uyguladığı stratejilere ve yaptıkları işlemlere yakıt tasarrufu denir. Yakıt tasarrufu sağlamak bilinçli araç kullanımı ile kolay ve etkilidir. Aracı kullanırken uygulayacağınız etkili yöntemlerle yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. İşte o yöntemler

1- LASTİK HAVASI

Lastik havası deyip geçmeyin. Lastik havalarının bir optimum değeri var. Nedir bu? Üretici firmaların uygun bulduğu değerler. Bu değerler, benzin kapağının içinde ya da arabanın kitapçığında yazıyor. Lastik havası 30 olması gerekirken 31-32 ise güvenlik tehlikesi oluşturuyor, daha düşükse fazla benzin yakıyor. Lastik alırken de en düşük sürtünmeye sahip olan lastikleri tercih edin. Bu yüzde 3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.

2- KLİMA

Klimalara da dikkat, sıcak konumda çalışırken fazla etki etmiyor ama soğuk konumda çalışırken yüzde 8 ile 12 arası fazla yakıt tüketimine neden oluyor. Aracınızla 90 kilometre ve üzerinde cam açık gidiyorsunuz, oh püfür püfür… Aman dikkat, bu maliyet demek. Örneğin; dört cam açık 100-120 kilometre hızda, benzin tüketimi yüzde 10 oranında artıyor.



3- DOĞRU DEVİR VE HIZ

Aracınızı uygun olan devir aralığında kullanın. Yüksek devirlerde araç kullanımı yakıt tüketimini artırır. Örneğin; şehirlerarası yolda 90 kilometre üstü 2 bin 500 – 3 bin devri geçerseniz benzin tüketimi artar. Aracınızın göstergesindeki vites yükseltmenize ve düşürmenize yardımcı olacak uyarılara dikkat etmeniz yakıt tasarrufu sağlar. Düşük vites devri artırır, doğru viteste olduğunuzdan emin olun.

4- KULLANIM STİLİ

Kullanım stilinin de yakıt tüketimini etkilediğini biliyor muydunuz? Sürekli dur-kalk, yani fren-gaz yapmak arabayı şaşırtıyor. Aracınız şaşırınca da tekrar ivme kazanabilmek için fazla yakıt tüketiyor. Bu yüzde 3-35 civarında fark ettiriyor.

5- ISITMA SİSTEMİ

Koltuk ısıtma sistemi ve ısıtmalı arka cam da yakıt tüketimini artırıyor.

6- ARAÇ BAKIMI

Aracınızın motor ve yürüyen aksamının bakımını düzenli yaptırın. Yağ değişiminin zamanında geciktirmeden yapılması gerekir.

7- FİLTRELER

Yağ ve hava filtrelerini mutlaka kontrol ettirin. Tıkanmış bir hava filtresi buji tüketimini de artırır. Eski ve kirli yağ filtresi hem verimliliği azaltır hem de motorun aşınmasına neden olur.

8- STOP ETMEK

Bir dakikadan daha uzun süreyle aynı noktada duracaksanız aracınızın kontağını kapatın.

9- AŞIRI YÜK

Aracınızın bagajında gereksiz aşırı yük taşımayın. Araba ağırlaştıkça zorlanıyor, fazla yakıt çekiyor. Her ekstra 50 kilo yüzde 2 oranında fazla yakıt tüketilmesine neden oluyor.

10- YÜKSEK OKTAN

Gereksiz yere yüksek oktan benzin almayın. Aralığın dışında yüksek oktanlı benzin kullanılırsa geç tutuşma olur. Bu motorun performansını düşürdüğü gibi ömrünün de kısalmasına yol açar.

11- YÜRÜMEK VE TOPLU TAŞIMA

Arada bir aracınız yokmuş gibi davranın. Kısa mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih edin. Uzun mesafeler için özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde toplu taşımayı kullanmayı ya da arkadaşlarla ortak arabada gitmeyi deneyebilirsiniz.

12- ADRES GÖZDEN GEÇİRME

Sürekli kullandığınız adresleri daha yakından seçmeye çalışın. Örneğin; çocuğunuz okulu, kuaförünüz vs. akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu günümüzde evinize ne kadar yakın olursa o kadar kârdasınız.

13- TAŞINMA

Şehirden uzakta bir yaşamınız var ancak şehir hayatıyla iç içe olmanız gerekiyorsa, daha yakın bir yere taşınarak yakıttan tasarruf edebilirsiniz.

14- ALIŞVERİŞ

Markete gitmek yerine internetten alışveriş yapabilirsiniz. Böylece hem daha fazla araştırma yaparak bazı ürünleri daha uygun fiyata alabilirsiniz. Üstelik eve teslim!

Patronunuz ile konuşarak mümkünse belki haftanın bir günü evden çalışabilirsiniz.