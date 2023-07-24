Yarım altın fiyatları ne kadar? 24 TEMMUZ 2023 güncel altın fiyatları

Ekonomi haberleriyle ilgilenenler bugünün piyasasını da takip ediyor. Altın fiyatları da vatandaşların ve yatırımcıların düzenli olarak takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Birçok kişi ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?'' sorusunun cevabını arıyor.

Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Türkiye'de en çok kullanılan yatırım araçlarının başında gelen altının özel günlerde hediye olarak kullanılması da fiyatlarını etkilemektedir. Piyasadaki ve gündemdeki gelişmeler de altının hareket yönünü belirlemektedir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 24 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın (TL/GRAM) -- 1.697,73 (Alış) | 1.698,05 (Satış)

Altın (ONS) -- 1.960,44 (Alış) | 1.960,73 (Satış)

Çeyrek Altın -- 2.779,00 (Alış) | 2.824,00 (Satış)

Yarım Altın -- 5.558,00 (Alış) | 5.648,00 (Satış)

Cumhuriyet Altını -- 11.116,00 (Alış) | 11.243,00 (Satış)

22 Ayar Bilezik -- 1.562,50 (Alış) | 1.580,87 (Satış)