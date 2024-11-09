Yatırımda sürpriz sonuç: En çok kazandıran o oldu!

TÜİK verilerine göre, Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında, külçe altın yatırımcısına yüzde 3,20 oranında kazandırdı. Yıllık bazda ise altın yüzde 16,89 getiri sağlayarak yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Diğer yandan, euro yüzde 14,62 ve dolar yüzde 17,37 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,71, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,99, euro yüzde 2,42 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 2,25, DİBS yüzde 2,52, euro yüzde 3,93 ve BIST 100 endeksi yüzde 12,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

EN ÇOK KAYBETTİREN BORSA OLDU

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

ALTIN KAZANDIRIRKEN DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Yıllık bazda bakıldığında külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, Euro yüzde 4,07, dolar yüzde 7,16, DİBS yüzde 9,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 12,40, euro yüzde 14,62, dolar yüzde 17,37, DİBS yüzde 19,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 25,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.