Yeni Asgari Ücreti Açıkladı! Şaşırtan rakam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplandı. İşçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Bakan Işıkhan, toplantı sonrasında "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir." açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantıda herhangi bir rakam üzerinde durulmadığını ifade etti.

'Kişisel Beklentim 17 bin 500 TL'

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı yönünde tartışmalar sürerken, Finans Analisti İslam Memiş'ten de çarpıcı bir tahmin geldi.

Memiş, A Haber yayınında katıldığı bir programda genel beklentinin yüksek olduğunu belirterek "Ben kişisel beklentimi 17 bin 500 TL olarak açıkladım. Benim kişisel beklentim bu yönde." dedi.