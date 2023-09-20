Yeni "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" onaylandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi'ni onayladı. Bakan Tunç, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık." ifadelerini kullandı.

Yeni "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" onaylandı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baro başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında açıklayacakları" sözünü verdiklerini hatırlattı.

Bakan Tunç, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

# avukatlık # adalet bakanlığı
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