Yeni "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" onaylandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baro başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında açıklayacakları" sözünü verdiklerini hatırlattı.

Bakan Tunç, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.