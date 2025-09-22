Yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi: Otomobillere ek vergi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün ülke ekonomisindeki önemi vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. İç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarımız sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir.”

HAKSIZ REKABETE KARŞI TEDBİRLER

Açıklamada, otomotiv sektöründe haksız rekabete karşı tedbir alınması gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla, binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarımızla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra, yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.”

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında, bazı otomobil ithalatlarına ek mali yükümlülük getirildiği belirtildi:

“Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında;

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı,

Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı,

Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanı,

ek mali yükümlülük olarak uygulanacaktır.”

KARAR 60 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Açıklamada ayrıca, kararın 60 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir.”