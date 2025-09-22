Ankara’da sahte polis operasyonu: 24 kişi yakalandı, 17,5 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Ankara’da sahte polis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. 9 vatandaşı “Adınız FETÖ’ye karıştı” yalanıyla kandıran şüpheliler, 17,5 milyon TL’lik vurgun yaptı. Dolandırıcıların, 70 yaşındaki kadının ziynet dolu poşetini “parola barış” diyerek aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 24 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin, 9 vatandaşı "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor" yalanıyla kandırıp toplamda 17 milyon 500 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Şüpheliler, mağdurları arayarak, “Evinizdeki ziynet eşyalarını ve paraları kapıya gelen görevliye teslim edin, inceleme sonrası geri verilecek” ve “Hesabımıza attığınız paralar teminat olacak” diyerek ikna etti. Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler, mağdurlardan hem para hem de ziynet eşyası aldı. Ayrıca bazı mağdurlara dolarlarını bozdurtup hesaplarına göndermelerini istediler.

KAMERAYA TAKILDILAR

Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlar arasında 70 yaşındaki bir kadın da yer aldı. Sözde polislerin yönlendirmesiyle evinden içinde dolar ve ziynet eşyası bulunan beyaz poşetle çıkan kadın, buluşma noktasına gitti. Şüpheliler, kadına “Poşeti gizlemen lazım” dedikten sonra planladıkları şekilde parola belirledi. Dolandırıcı, kadının yanına gidip “Parola barış” dedikten sonra poşeti aldı ve uzaklaştı. Ancak o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışmayla şüphelilerin izini sürdü. Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para teslimi sırasında yakalanmamak için maske ve şapka kullanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Polis, şüphelilerin hesaplarına yönlendirdiği 2 milyon 850 bin TL’yi bloke etti. İlgili bankayla yapılan iş birliği sonucu para mağdura iade edildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

