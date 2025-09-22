Gece yarısı peş peşe depremler: AFAD açıkladı!

AFAD’dan alınan bilgiye göre deprem, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saat 04.19’da kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Öte yandan, dün gece yarısı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem İstanbul, Bursa ve İzmir’den de hissedilmişti.