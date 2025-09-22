Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, saat 00.05’te, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Sinandede bölgesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 5.0, derinliği ise 7.4 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem başta Balıkesir olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi.