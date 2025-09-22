Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, saat 00.05’te, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Sinandede bölgesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 5.0, derinliği ise 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem başta Balıkesir olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi.