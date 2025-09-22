Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, saat 00.05’te, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Sinandede bölgesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 5.0, derinliği ise 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem başta Balıkesir olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi.

deprem Balıkesir istanbul izmir
