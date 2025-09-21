Süper Lig’de İstanbul derbisi! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Karşılaşmaya Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Mücadele, Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. 3. sırada yer alan Fenerbahçe, bu deplasmandan galibiyetle dönerek lider Galatasaray’ı takibini sürdürmek istiyor. Son 5 maçında Alanyaspor’la 2-2 berabere kalan, Trabzonspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor karşısında da galibiyetler elde etti.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa ise ligde 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 4 puanla 13. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, son iki haftada Karagümrük’ü 1-0 mağlup edip Samsunspor’la 0-0 berabere kalarak moral buldu. Ancak Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak Kasımpaşa için bu mücadele adeta çıkış noktası niteliğinde.

KASIMPAŞA İLK 11

Teknik Direktör: Şota Arveladze

A. Gianniotis, C. Winck, N. Opoku, A. Arous, G. Owusu, M. Ben Ouanes, Cafu, A. Baldursson, Ali Yavuz, H. Hajradinovic, H. Gueye

FENERBAHÇE İLK 11

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ederson, N. Semedo, M. Skriniar, Çağlar Söyüncü, J. Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem