Çanakkale’de korku dolu anlar: İşçiler alevlerin arasında kaldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Akköy köyü yakınlarında saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

ARAZÖZ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangının ilk anlarında Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 numaralı arazöz ekibi bölgeye ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak alevlerin gücü bir anda artınca, ekip arazözle birlikte ateşin arasında kaldı.

Orman işçileri, dakikalarca alevlerle mücadele ederken, yaşadıkları dehşet anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, yangının şiddeti ve işçilerin içinde bulunduğu zor koşullar net bir şekilde görüldü.

Yangına çok sayıda ekip havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Bölgedeki rüzgarın şiddeti ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.