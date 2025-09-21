Premier Lig’de dev derbi! Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 5. haftası nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. Arsenal ile Manchester City, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak.

Yayınlanma:

Arsenal - Manchester City karşılaşması, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.30’da oynanacak. Mücadele, Londra’daki Emirates Stadium’da yapılacak ve Türkiye’den futbolseverler maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Mikel Arteta’nın öğrencileri, son haftalarda formda bir görüntü çiziyor. Son 5 maçında yalnızca Liverpool deplasmanında kaybeden Arsenal, Athletic Bilbao’yu (2-0), Nottingham Forest’ı (3-0) ve Leeds United’ı (5-0) farklı skorlarla geçti. Manchester United karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık kritik galibiyet ise moral deposu oldu.

Arsenal, ligde 4 maçta topladığı 9 puanla 4. sırada bulunuyor ve lider Liverpool’un hemen gerisinde yer alıyor. Taraftarlar, City karşısında alınacak galibiyetle hem zirve yarışına tutunmak hem de rakibe darbe vurmak istiyor.

MANCHESTER CITY’DE KRİTİK SINAV

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon istikrarsız bir başlangıç yaptı. Son 5 karşılaşmasında sadece Napoli (2-0) ve Manchester United (3-0) maçlarını kazanabilen City, Tottenham (0-2) ve Brighton (1-2) karşısında aldığı yenilgilerle dikkat çekti. Wolverhampton deplasmanında alınan 4-0’lık galibiyet ise tek teselli oldu.

12. sırada yer alan ve sadece 6 puanı bulunan Manchester City için bu maç, yeniden çıkışa geçme fırsatı olacak. Guardiola’nın öğrencileri, Arsenal deplasmanında alınacak 3 puanla şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

İLK 11’LER

Arsenal (4-3-3): D. Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Trossard.

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

