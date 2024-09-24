YouTube fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

YouTube Premium, reklamsız video izleme ve arka planda oynatma gibi özellikler sunan hizmetinde Avrupa'da zam yaptı. Kullanıcılar, yeni fiyatların Kasım ayından itibaren geçerli olacağını bildiren e-postalar aldıklarını belirtiyor. İşte Youtube Premium zamlı güncel fiyatlar...

Mert Sagit Mert Sagit
YouTube fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar
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Zam, bireysel ve aile planlarını doğrudan etkileyecek. İrlanda, Belçika, Hollanda ve İtalya'da aile planı 8 euro artışla 26 euroya çıkacakken, bireysel plan 2 euro artışla 14 eurodan fiyatlandırılacak.

Türkiye'de ise henüz herhangi bir zam haberi bulunmuyor. Ancak, global ölçekte fiyat artışlarının yaşanması, Türkiye'de de zam olasılığını artırıyor.

Mevcut YouTube Premium fiyatları Türkiye'de şu şekilde:

- Bireysel Aylık: 57,99 TL
- Bireysel Yıllık: 579,99 TL
- Aile Aylık: 115,99 TL
- Öğrenci Aylık: 37,99 TL

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