YouTube fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Zam, bireysel ve aile planlarını doğrudan etkileyecek. İrlanda, Belçika, Hollanda ve İtalya'da aile planı 8 euro artışla 26 euroya çıkacakken, bireysel plan 2 euro artışla 14 eurodan fiyatlandırılacak.

Türkiye'de ise henüz herhangi bir zam haberi bulunmuyor. Ancak, global ölçekte fiyat artışlarının yaşanması, Türkiye'de de zam olasılığını artırıyor.

Mevcut YouTube Premium fiyatları Türkiye'de şu şekilde:

- Bireysel Aylık: 57,99 TL

- Bireysel Yıllık: 579,99 TL

- Aile Aylık: 115,99 TL

- Öğrenci Aylık: 37,99 TL