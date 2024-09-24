Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Gün içinde en düşük 9.878,57 puanı, en yüksek 10.108,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 artışla 10.029,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 211,70 puan ve yüzde 1,93 kazançla 11.194,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 647 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 647 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 milyon 984 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0577 lira, satışta 34,1941 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0389 lira, satışta 34,1753 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.