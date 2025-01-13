Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi! İşte yeni bilet fiyatları

Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifesine yüzde 44,4 zam geldi. Yeni tarifeye göre Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti 540 liradan 780 liraya yükseldi

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Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi! İşte yeni bilet fiyatları
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine de enflasyon zammı yapıldı.

Yeni tarifeye göre Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti yüzde 44,4 zamlanarak 540 liradan 780 liraya yükseldi.

Ankara-Konya güzergahı 250 liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 liradan 390 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarından yapılan açıklamada "Tren biletlerine enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yılın temmuz ayında da Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yüzde 25,6 zam yapılmıştı.

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