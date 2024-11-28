Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosu

Yurt dışı telefon kayıt ücretleri değişti. Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni düzenlemeler belli oldu. Yapılan düzenlemeler 2025 yılında geçerli olacak.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosu
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının IMEI kaydı yaptırılması gerektiği biliniyor. 2025 yılında IMEI kayıt ücretlerinde olacak artış da ekim ayı enflasyon rakamlarıyla belirlendi. 4 Kasım Pazartesi günü açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından yeniden değerleme oranı hesaplandı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2025 YILI FİYATI

Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu oran değişecek.  Türkiye'de her yıl yeniden değerleme oranı Ekim ayında belli oluyor. Bugün açıklanan veriler ışığında yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. 2024'te 31 bin 692 lira olan kayıt ücreti, 2025'te tahmini olarak 45 bin 614 liraya yükselebilir.

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