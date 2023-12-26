Geçtiğimiz günlerde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen cep telefonları hakkında yeni düzenlemeden bahsetti. Bu süreyi uzattıklarını ve yeni bir başvuru halinde kullanım süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Açıklamadan sonra akıllara yurt dışından getirilen araba ve cep telefonu kayıtlarına dair kurallar geldi.

Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat! Son Gün Yaklaşıyor 2 Katına Çıkmadan

Sosyal medyada yaptığı açıklamada AK Parti'li Zafer Sırakaya, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" sözlerine yer verdi. 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. 2023'teki fiyatlardan yararlanmak için en son gün 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Cep telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması lazım. E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulandıktan sonra harç ücreti yatırılır. Akabinde T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yapılmalı. E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilir.