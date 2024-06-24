Yüzde 25 sınırı sona eriyor: Kiracı ve ev sahiplerini neler bekliyor?

15 Haziran 2022'de yüksek konut kiralarına çare olması için yüzde 25'lik zam sınırı devreye girdi. Ancak kiraya getirilen sınır, fahiş artışları dizginlemeye yetmedi. Kiralık konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı.



Bir yanda ev sahibini, diğer yanda kiracıyı memnun etmeyen, artışlara çözüm olmayan kirada yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona eriyor. Sınırın kalkması kiracıları endişelendiriyor.)



Yeni dönemle birlikte artık kira zamları Türkiye İstatistik Kurumu'nun 12 aylık ortalama enflasyon ortalaması verilerine göre belirlenecek.



TÜİK mayıs ayında yüzde 75,45 olarak açıklamıştı tüfeyi, 12 aylık ortalama enflasyonda 62,51. Zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyon dikkate alınacak.