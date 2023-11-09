Zeytinyağı Fiyatları Uçacak Mı? Yüzde Kaç Zam Gelecek?

Geçen yıldan kalan 150 bin tonla birlikte Türkiye’nin bu seneki stoku 330-350 bin tona ulaşıyor. Ancak fiyatların yüzde 100’ün üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Zeytinyağının litresinin 400 lirayı geçmesi bekleniyor.

Türkiye’nin iç pazarda 150-200 bin ton tüketimine rağmen zeytinyağındaki yüksek fiyatları değerlendiren sektör temsilcileri, girdi maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Üretim, toplama, işleme, şişeleme ve lojistik maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 150 arttığı belirtiliyor.

Maliyetleri Yükseldi

Dünyanın aksine Türkiye’de fiyat artışının yüksek talepten değil, maliyetlerdeki artıştan kaynaklandığına dikkat çeken Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TDGF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman girdilerin döviz kurlarıyla bağlantılı olduğuna işaret etti. Şarman “Dünyayla ayrışmanın nedeni bu” ifadesini kullandı.

Türkiye Gazetesi haberine göre; Fiyat artışlarının yükselen tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle olduğunu belirten gıda sanayi sektörü, krediye erişim noktasında kolaylık talep ediyor.

Fiyatların Artması Bekleniyor

Ege Sanayi Odası (EBSO) Yağ Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nejat Özduran, ihracat yasağının süresiz uzatılmasının iç piyasada fiyatlara etkisi olmadığını söyledi.

Özduran “Yasağın başladığı ağustostan bu yana fiyatlar yükseldi, aksine hiç düşmedi. Dövize bağlı olarak artacak da. İspanya’da 9 avro civarında. Bu şartlarda Türkiye’de iç piyasada fiyat düşüşü de beklenemez. Zeytinyağının maliyeti 250-270 TL. Fiyatların yükseleceğini bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tariş'in Alım Fiyatı 295 Lira

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi. Sürek bu fiyatın, üreticinin alın terini karşılayabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.