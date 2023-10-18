Zeytinyağı İhracatında Yeni Karar

2022-2023 zeytinyağı sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerde rekolte düşüklüğü yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili bir karar aldı.

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan tedbirin uzatılmasına ilişkin bilgi verildi. Yapılan açıklamada, "Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan gerilemenin dünya zeytinyağı fiyatlarında sebep olduğu yükselmenin ülkemiz yurt içi zeytinyağı fiyatları üzerindeki artış yönlü baskısının, önüne geçilebilmesi için bazı tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu sezon ülkede üretimin "yok yılı" kaynaklı azaldığına ve birçok bölgede zeytinin çiçek açma dönemindeki olumsuz iklim şartlarından dolayı üretim kayıpları yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, ürün rekoltesindeki gelişmelerin bir süre daha takip edilerek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur." denildi.