Zincir marketlerde yeni dönem başladı

Zincir marketlerde yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi.

Zincir marketlerde yeni dönem başladı
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Zincir marketlere 'İhtiyaca özel reyon' zorunluluğu geldi.

Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile yaptığı temasların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ihtiyacına yönelik özel reyonlar açarak önemli bir eksiğin karşılanmasına katkı sunacak.

Çölyak hastalarını ve glüten intoleransına sahip kişileri da yakından ilgilendiren kararla birlikte glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitleri artık daha çok sayıda tüketiciye ulaşabilecek.

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# zincir market
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