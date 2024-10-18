Zirai ilaç krizi: Çiftçi artan maliyetlerle mücadelede zorlanıyor

Üretim ve hastalıklarla mücadelede zirai ilaçlar kritik rol oynuyor. Ancak çiftçi artık bu ilaçlara pahalılık nedeniyle ulaşamıyor. Bu durum hem rekolteyi hem de kaliteyi olumsuz etkiliyor. Ziraat Mühendisi Burhan Bozkurt, çözümün yerli firmaların desteklenmesiyle olacağını belirtti.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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Üretim ve hastalıklarla mücadelede zirai ilaçlar kritik rol oynuyor. Ancak çiftçi artık bu ilaçlara pahalılık nedeniyle ulaşamıyor. Bu durum hem rekolteyi hem de kaliteyi olumsuz etkiliyor. Ziraat Mühendisi Burhan Bozkurt, çözümün yerli firmaların desteklenmesiyle olacağını belirtti.

Tarımda hastalıklarla mücadelede ve ürünün bakımı için yapılan zirai ilaçlama son derece önemli. Ancak mazotun, gübrenin, enerji maliyetinin cep yaptığı şu dönemde çiftçi artık zirai ilaçlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Üretici ilacı ya hiç kullanamıyor ya da daha az kullanıyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor.

Ziraat Mühendisi Burhan Bozkurt, çiftçinin yaşadığı sorunları Ulusal Kanal'a anlattı:

"Zararlılar hastalıklar var ilaç sayısı artması gerekirken azaltıyor sorun artıyor yeni zararlılar geliyor iklime göre sorunlar var."

Yerli firmalar ilaç üretiminde güçlü değil. Piyasa yabancı firmaların kontrolünde. Ziraat Mühendisi Burhan Bozkurt, kamu eliyle yerli firmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi:

"AR-GE'siyle beraber devlet gücünü arkasında almalı Çin güzel örnek."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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