Zorunlu Trafik Sigortasına Zam

Zorunlu trafik sigortasında zam oranı artırıldı. Buna göre 2024 yılının ilk 4 ayında zorunlu trafik sigortalarına her ay yüzde 5 zam gelecek.

Zorunlu Trafik Sigortasına Zam
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Yeni yıldan itibaren trafik sigortasında yeni zamlı tarife uygulanacak. Değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2024 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında zorunlu trafik sigortası ücretlerine her ay yüzde 5 zam yapılacak. Fiyatlandırmalar aracın yaşına, modeline göre değişiklik gösterecek.

Trafik sigortası azami primi, mayıs 2024'ten itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.


Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

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