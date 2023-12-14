Asya'dan Afrika'ya 7 Kıtadan Haberler

Ermenistan Başbakanı, her ülkenin kendi devlet kurumları aracılığıyla sınır ve gümrük kontrolünü, tüm altyapıların güvenliğini, kendi topraklarında taşınan yük ve yolcuların güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtti.



Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna, Filistin meselesi, genişleme ve bütçe konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (ŞOLZ), ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılmasını aktif olarak destekleyeceğini söyledi.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliği konusunun AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi. Orban “AB, korkunç bir hata yapmak üzere” ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, ABD ve Avrupa'da kaynak ararken Rus güçleri Ukrayna hedeflerini imha etmeye devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, Kupiansk, Krasnyi Lyman ve Donetsk'te saldırılarını püskürttüğünü ve Ukrayna askerlerin ile tanklarını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Rus kuvvetleri ayrıca Ukrayna'ya ait altı insansız hava aracını düşürdü. Ukrayna'nın bir insansız hava aracı montaj ve onarım tesisi de imha edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter (HANTIR) Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.



ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.



ABD Senatosu’ndan rekor savunma bütçesini onay çıktı.



886 milyar dolarlık Ulusal Savunma bütçe tasarısında in'e karşı politikalar için 11,5 milyar, Ukrayna'ya yardımlar için 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.



Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

Japonya, İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı projesi için koordinasyon kurulu oluşturacak.

Üç ülke 2035 yılına kadar ortak savaş uçağı geliştirmeyi amaçlıyor. Japonya, Başbakan Kişida Fumio'nun, 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olmasının ardından birlikteki dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi sürdürüyor. İtalya ise son olarak Çin'in geliştirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen çekildiğini ilan etmişti.



Güney Kore'nin Yongin şehrinde bir ay sürecek Panda Festivali başladı.



Güney Koreli büyük şirketler yıldız panda ile ilgili ürünleri piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışıyor. Geçen ay Seul'de panda temalı bir mağaza açıldı. Mağaza iki haftalık faaliyet süresince toplam 762 bin ABD dolarından fazla gelir elde etti.