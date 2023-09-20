10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: 20 Eylül'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İstanbul'da bakım çalışmaları ya da arıza nedeniyle yaşanan kesintiler İstanbul'un artık rutini haline gelmiş durumda. Planlı kesintiler nedeniyle elektrik kesintisi yaşan İstanbullular kendi yaşadıkları ilçede elektrik kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 20 eylül 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

20 EYLÜL GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAHÇELİEVLER:

YENİBOSNA MERKEZ Mah. 09:00:00 -15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mah. 12:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

ETİLER Mah. 10:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

DEREAĞZI Mah., GÜRPINAR Mah. ve YAKUPLU Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAVAKLI Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

TÜRKOBA Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

YALIKÖY Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

OSMANGAZİ Mah. ve İSTİKLAL Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

TALATPAŞA Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRSEL Mah. 15:30:00 - 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

GÜMÜŞYAKA Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SANCAKTEPE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ve SULTANGAZİ ilçesi YUNUS EMRE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

50. YIL Mah. 10:00:00 -14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU: