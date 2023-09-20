Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 20 EYLÜL 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.