Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
20 Eylül tarihi geldi çattı. Artık Eylül ayı neredeyse biterken sonbaharı tam anlamıyla hissediyoruz. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki Meteoroloji Genel müdürlüğüne göre 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE 20 EYLÜL 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu