20 Eylül'de barajların durumu... İSKİ duyurdu: Bir yılın en düşük oranı

İstanbul'un su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve su temini, şehrin yaşamsal bir meselesi haline gelmiştir. Bu nedenle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları, hem yerel halkın günlük yaşamını hem de kentin ekonomik ve çevresel dengesini doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri, bu barajların doluluk oranlarını giderek daha fazla önemli hale getiriyor.

20 Eylül itibarıyla İstanbul'da barajların doluluk oranları, şehrin su kaynaklarına yönelik önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl olduğu gibi, bu tarih, İstanbul'un su stoklarının izlendiği kritik bir dönem olarak kabul ediliyor. Küresel ısınma, İstanbul'un su kaynaklarını doğrudan etkileyen bir faktör haline gelmiştir. Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, barajların doluluk oranlarını olumsuz yönde etkileyerek su sıkıntısı riskini artırıyor.

20 EYLÜL GÜNÜ BARAJLARIN GENEL DOLULUK ORANI

İstanbul'un nüfusu hızla artarken, bu şehirde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarından biri olan su kaynaklarına olan talep de paralel olarak artmaktadır. Bu durum, barajlardaki su seviyelerini ve doluluk oranlarını daha da önemli hale getiriyor. İstanbul'un su kaynaklarının sürdürülebilirliği için, su yönetimi ve kullanımının titizlikle planlanması ve izlenmesi gerekmektedir.

İstanbul'da tüm barajların ortalama doluluk oranı %24,97'yi gösteriyor. Bu oran son 1 yılın en düşük oranı olmakla beraber son 9 yılında en az baraj doluluk oranı olarak önümüze çıkıyor. Barajların durumu akıllara "Bu sene kurak mı geçecek?" sorusunu getiriyor.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

Küresel ısınma ve artan nüfus gibi faktörler, bu barajların doluluk oranlarını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bu nedenle, İstanbul'un su kaynaklarının sürdürülebilirliği için önlemler alınması ve su kaynaklarının korunması gerekmektedir. 20 Eylül itibarıyla bu doluluk oranlarının izlenmesi, şehir için hayati bir öneme sahiptir.