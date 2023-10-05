BEDAŞ Uyardı: 5 Ekim'de İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! O ilçeler hangileri?

BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini önceden duyurarak kesintiden kaynaklı mağduriyetleri en aza indirmeye çalışır. Bu nedenle çok sayıda insan elektrik kesintilerinin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek isterler. 5 Ekim günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

5 EKİM'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, ESRA, FALİH RIFKI ATAY, KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, YÖRÜK, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ALDEMİR, AYAYDIN, BAYBARS, BİÇER, COŞKUN, DEREN, DÜŞ, ENGİNALP, EYÜP, FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, HANLI, HAŞMET, KASİDE, KIRAAT, KUYUBAŞI, KÜÇÜKSU, MEMNUN, MUAMMER, MÜSTESNA, MİLAT, MİROĞLU, NAZAN, NEBAHAT, NEBİL, OYLUM, OYMAK, REFET, SAMANDIRA, SAMET, SEYİR, SOHBET, SONNUR, SİRMEN, TANYERİ, TANZİMAT, TAVAF, TUANA, YİĞİTOĞLU, ZİYARET, ÇAMLICA, ÇAPA, ÇEMBER, ÖZCANLAR, İDEALTEPE, İSKENDERUN, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 05/10/2023 01:00:00 - 05/10/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 05/10/2023 15:00:00 - 05/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, ALİ GÜLMEZ, BODUR, DESTAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ERENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, POYRAZ, SEVTAP, SEVİNÇ, TAN, TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖNER, ÖZGÜNER, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 05/10/2023 00:00:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 05/10/2023 03:00:00 - 05/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1763. sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1173. sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 134. sk bölgelerinde 05/10/2023 00:00:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 05/10/2023 00:00:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FİLBAHRİ sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, YAVUZLAR sk bölgelerinde 05/10/2023 12:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL/BAKIRKÖY, YEŞİLKÖY Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi ve Yeni Havalimanı Caddesi bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 05/10/2023 12:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BAYRAKTAR, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 05/10/2023 00:01:00 - 05/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 05/10/2023 00:01:00 - 05/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk / LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK sk bölgelerinde 05/10/2023 00:00:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, ÇARŞIAĞASI, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MARMARA SİTESİ YOLU, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 05/10/2023 14:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk bölgelerinde 05/10/2023 14:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah SERİN, ÇİSİL sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah ABİDİN, ARI 1, ASIL, AYYILDIZ, BAHARGÜLÜ, BAĞDATLI, BOSTAN 1, BULUT 1, D-100 KARAYOLU, DİCLE 1, EFE 1, ELİF 1, ENDER 2, ERGUVAN 2, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, GEZGİN 1, GÖKBEN, KAROĞLU, KÖROĞLU, LEYLAK 1, MENEKŞE 3, ORHAN GAZİ 2, POLİGON, SALİH, SARIGÜL 1, SAVCI, SEYRAN 1, SINIR, TRAKYA 1, UFUK 1, ÇAMLICA 1, ÇAĞLAYAN 2, ÖZER, ÖZLEM 3, İSTANBUL, ŞENKAYA, ŞERAFETTİN, ŞEREF sk / KUMBURGAZ mah AYDIN 3, BOSTAN 2, GÜNGÖRMÜŞLER, MİLLET 2, SINIR, ZENGİN 1, ÇİSE sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, KUPA ÇIKMAZI, NİLÜFER ÇIKMAZI, PARADİSE, PINAR, REFET ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER:

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 109. sk bölgelerinde 05/10/2023 00:01:00 - 05/10/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 74., 76., 78., DAVUTPAŞA sk / NİNE HATUN mah 109., 109/1., 110., 111., 114., 121., DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk bölgelerinde 05/10/2023 00:01:00 - 05/10/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / YEŞİLKENT mah EREN, G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-188, G-189, G-217, G-218, G-219, G-220, G-220/1, G-515, G-516, G-518, G-524, G-527, G-792, G-793, G-794, G-795, G-843, G-863 sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-154, G-155, G-607, G-612, G-619, G-919 sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DENİZ sk / İSTİKLAL mah AKİK, CENNET, DİLEK, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, METİN, MEŞRUTİYET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERÇEM, PIRLANTA sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2633., ARZU, KAYA, KAYIN, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 05/10/2023 10:00:00 - 05/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah SIRRIPAŞA sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 05/10/2023 11:00:00 - 05/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BODRUM, HAYRİYEHANIM, KIBLE, KIBLE ÇEŞME, KÜÇÜKPAZAR, MURATEFENDİ, SABRİ MEHMET, TESVİYECİ sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HACI KADIN , KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU sk / SARIDEMİR mah KIBLE ÇEŞME sk / YAVUZ SİNAN mah ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKPAZAR sk bölgelerinde 05/10/2023 12:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah ADANUR, AYAZMA, DİZER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, HAMAM, KUMRU, MERAL, OKUL, PAYE, SAHRA, SEMA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZEKİ, ZÜMRÜT, ŞAFAKNUR, ŞAİR sk bölgelerinde 05/10/2023 01:00:00 - 05/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, GÜLİSTAN, RABAK, YÜCEL, İLAYDA sk bölgelerinde 05/10/2023 13:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.FİLİZ, HİSAR sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 05/10/2023 11:00:00 - 05/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 05/10/2023 00:00:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, BABA, BAHAR, DARENDE ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞİFA, DAVUTPAŞA, GELEVRİ TEPESİ ÇIKMAZI, HAVUZLAR, HAŞHAŞ, KARLAMA, KAVAKLIZADE, KOZALAK, KUŞLUK, MONDROS, OKUSUN, ÇEŞNİ, ÖZDERE sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, ENDER, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ORMAN, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇARKIFELEK, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, İKBALİYE, ŞEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, DOSTLAR, DÜNYA, MURAT, TOPRAK, VAKIF, ZAFER, ÇETİN EMEÇ, İMGE, ŞEKER sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, EBUBEKİR, ERGUVAN, ERGÜL, FERMAN, HAYRAT, KORHAN, KÖKLÜ, LİMON, MÜKERRER, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, SÜMEYYE, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, UFUK, ULUBATLI, VEFAKAR, VESİLE, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah KAVAKLIZADE, ÜSKÜP sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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