4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı! 5 Ekim'de nerelerde su kesilecek, sular ne zaman geri gelecek?

Su kesintileri çok sayıda insanın hayatını etkilemektedir. Bu nedenle insanlar su kesintilerinin ne zaman gerçekleşeceğini ve kaça kadar süreceğini bilmek isterler. Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri gerçekleşmeden önce bu kesintileri mutlaka paylaşarak duyurur. Peki 5 Ekim günü hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi yaşanacak?

5 EKİM GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler öncesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirtilmektedir. Bu şekilde insanlar öncesinde hazırlık yapabilmektedir. 5 Ekim'de İstanbul'da Beşiktaş, Beykoz, Kağıthane ve Silivri'de sular kesilecek.

BEŞİKTAŞ:

Cihannüma, Sinanpaşa ve Yıldız mahallelerinde yaşanacak kesinti saat 11.30'a kadar sürecek.

BEYKOZ:

Beykoz Merkez Mahallesinde yaşanan kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarındaki şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

KAĞITHANE:

Hamidiye, Merkez, Nurtepe Mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 16.00 civarında bitmesi bekleniyor. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen 300 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

SİLİVRİ:

Çanta Balaban Mahallesinde gerçekleşecek kesinti 250 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Arıza için yapılan çalışmanın saat 13.00 civarı bitmesi bekleniyor.