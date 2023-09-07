İstanbul'da elektrik kesintisi silsilesi! BEDAŞ duyurdu: Çok sayıda ilçede elektrik kesilecek
İstanbul'da planlı elektrik kesintilerinin etkileri, şehir sakinleri, işletmeler ve yerel yönetimler için büyük bir önem taşımaktadır. 7 Eylül'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde arıza ne zaman düzelecek? İşte 7 Eylül 2023'te elektriği kesilecek ilçeler...
İstanbul, 7 Eylül 2023 tarihinde Büyükşehir Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen planlı elektrik kesintilerinin etkisi altında. Bu kesintiler, şehrin enerji altyapısının güncellenmesi, bakım ve onarım çalışmaları, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanıyor. Ancak, bu planlı elektrik kesintileri, İstanbul'un günlük yaşamını ve iş süreçlerini büyük ölçüde etkiliyor ve BEDAŞ'ın şehirdeki enerji ihtiyacını nasıl karşıladığına dair büyük bir soru işareti oluşturuyor.
7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri, özellikle enerjiye dayalı tüm işletmeleri ve konutları etkileyerek şehir genelinde ciddi bir aksaklık yaratıyor. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre, bu kesintiler enerji altyapısının iyileştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Ancak, kesintilerin süresi ve kapsamı, birçok İstanbullu için geçici rahatsızlıklara ve zorluklara neden oluyor.
ARNAVUTKÖY
- BAKLALI Mah., TAYAKADIN Mah., TERKOS Mah. ve YENİKÖY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
- DENİZKÖŞKLER Mah. ve MERKEZ Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
- BAĞLAR Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
- ALTINŞEHİR Mah. ve GÜVERCİNTEPE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- KURUÇEŞME Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
- DEREAĞZI Mah., GÜRPINAR Mah. ve YAKUPLU Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ADNAN KAHVECİ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
- MEHMET AKİF ERSOY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ZAFER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ZAFER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
- GÖKTÜRK MERKEZ Mah. 09:00:00 - 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- TOPÇULAR Mah. 10:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÖKTÜRK MERKEZ Mah. 15:30:00 - 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
- HOCA GIYASETTİN Mah., MEVLANAKAPI Mah., SEYYİD ÖMER Mah. ve ŞEHREMİNİ Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MEVLANAKAPI Mah. ve ŞEHREMİNİ Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
- MERKEZ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
- ÇELİKTEPE Mah. 13:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- HARMANTEPE Mah. ve ÇELİKTEPE Mah. 13:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
- SULTAN MURAT Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- CUMHURİYET Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
- BEYCİLER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÜMÜŞYAKA Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
- ESENTEPE Mah. 09:30:00 - 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
- KAYABAŞI Mah. 09:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
- KAZLIÇEŞME Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- KAZLIÇEŞME Mah. ve YENİDOĞAN Mah. 12:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.