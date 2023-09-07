İstanbul'da elektrik kesintisi silsilesi! BEDAŞ duyurdu: Çok sayıda ilçede elektrik kesilecek

İstanbul, 7 Eylül 2023 tarihinde Büyükşehir Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen planlı elektrik kesintilerinin etkisi altında. Bu kesintiler, şehrin enerji altyapısının güncellenmesi, bakım ve onarım çalışmaları, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanıyor. Ancak, bu planlı elektrik kesintileri, İstanbul'un günlük yaşamını ve iş süreçlerini büyük ölçüde etkiliyor ve BEDAŞ'ın şehirdeki enerji ihtiyacını nasıl karşıladığına dair büyük bir soru işareti oluşturuyor.

7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri, özellikle enerjiye dayalı tüm işletmeleri ve konutları etkileyerek şehir genelinde ciddi bir aksaklık yaratıyor. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre, bu kesintiler enerji altyapısının iyileştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Ancak, kesintilerin süresi ve kapsamı, birçok İstanbullu için geçici rahatsızlıklara ve zorluklara neden oluyor.

ARNAVUTKÖY

BAKLALI Mah., TAYAKADIN Mah., TERKOS Mah. ve YENİKÖY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

DENİZKÖŞKLER Mah. ve MERKEZ Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

BAĞLAR Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

ALTINŞEHİR Mah. ve GÜVERCİNTEPE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KURUÇEŞME Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

DEREAĞZI Mah., GÜRPINAR Mah. ve YAKUPLU Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

MEHMET AKİF ERSOY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZAFER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZAFER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

GÖKTÜRK MERKEZ Mah. 09:00:00 - 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TOPÇULAR Mah. 10:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖKTÜRK MERKEZ Mah. 15:30:00 - 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

HOCA GIYASETTİN Mah., MEVLANAKAPI Mah., SEYYİD ÖMER Mah. ve ŞEHREMİNİ Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEVLANAKAPI Mah. ve ŞEHREMİNİ Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

MERKEZ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

ÇELİKTEPE Mah. 13:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HARMANTEPE Mah. ve ÇELİKTEPE Mah. 13:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

SULTAN MURAT Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CUMHURİYET Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

BEYCİLER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜMÜŞYAKA Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ESENTEPE Mah. 09:30:00 - 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

KAYABAŞI Mah. 09:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU