İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi... BEDAŞ Duyurdu: 14 Ekim'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurdu. Elektrik kesintileri çeşitli mağduriyetlere neden olabilir. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için insanlar önceden bilgilendirilir. 14 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti saat kaça kadar sürecek?

14 EKİM 2023 GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AYYILDIZ, CANDEMİR, DEVRAN, FATİH, GÜLAÇAN, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, YALVAÇ, YAYLA, İNCİRLİK sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AHBAP, CİHANSER, KIRÇEŞME, MEHVEŞ, MÜRVET, MİKAİL, SOKULLU MEHMET sk / İSLAMBEY mah SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 14/10/2023 09:30:00 - 14/10/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 14/10/2023 10:30:00 - 14/10/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 14/10/2023 12:30:00 - 14/10/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 14/10/2023 15:00:00 - 14/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 14/10/2023 17:00:00 - 14/10/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, ARDA, ASİL, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, DEVRİM, FİRUZ AĞA, HARMAN, KADİR ÖZDEMİR, MEHMET AKİF, OKUL, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, UZUN, YALIN, YEDİVEREN, YENİ, YURTSEVER, ÖZKAN, İLKNUR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1988., 1989. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 293. sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KAKTÜS, SARMAŞIK, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK, ÇAM, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AYDINLAR sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HÜRRİYET, MERCAN, NUR, TAN, YAPRAK, YENİ BAĞLAR, YUNUS EMRE, İNCİR sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah FAZIL PAŞA sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, ÇEVRE sk bölgelerinde 14/10/2023 12:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EFLATUN, RABİA sk bölgelerinde 14/10/2023 10:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA:

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 14/10/2023 12:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 14/10/2023 14:00:00 - 14/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, PAŞABAHÇE sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, AVRUPA, BELGİN, CANAN, GÖNÜL, GÜMÜŞSUYU, HİDAYET, KAZIM KARABEKİR, PAŞAZADE, REŞİT PAŞA, SELİN, SÜMER, YAĞIZ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKSU 1, ALACA, AVRUPA, BEZİRGAN, FIRTINA, GEREDE, KORKMAZ, ORTANCA 3, OĞUZHAN, SEMBOL, SÜTÇÜLER, TOPHANE, TURGUT ÖZAL 1, ÜLKER 2 sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah İSTİKBAL sk bölgelerinde 14/10/2023 13:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 14/10/2023 13:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, AVRUPA, BELGİN, CANAN, GÖNÜL, GÜMÜŞSUYU, HİDAYET, KAZIM KARABEKİR, PAŞAZADE, REŞİT PAŞA, SELİN, SÜMER, YAĞIZ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKSU 1, ALACA, AVRUPA, BEZİRGAN, FIRTINA, GEREDE, KORKMAZ, ORTANCA 3, OĞUZHAN, SEMBOL, SÜTÇÜLER, TOPHANE, TURGUT ÖZAL 1, ÜLKER 2 sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BEGÜM, CAMİ, ERKİN BALABAN, USLU ÇIKMAZI, ÇEŞME sk bölgelerinde 14/10/2023 01:00:00 - 14/10/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ALTIYOL, AYDIN 1, BARAJ, BAYIR 1, CENDERE, CEVİZ 1, ERBAP, GÖLKAYA, KARANFİL 1, OKULLU, SAĞLIK 2, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah NARDALI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 14/10/2023 03:00:00 - 14/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2212., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2231., 2233., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2257., 2319., ADNAN KAHVECİ, ADNAN MENDERES, AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, TURNA sk / OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/10/2023 09:30:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 14/10/2023 10:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056., 1073. sk / KARADENİZ mah 1138. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk / YILDIZTABYA mah YILDIZ sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2508., 2564., 2594., 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ESENTEPE mah 2422. sk / GAZİ mah 1375. sk / MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 305/1., 306., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 95/1., 96., 97., 98., 99., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MAHMUTBEY, ORDU sk bölgelerinde 14/10/2023 22:00:00 - 14/10/2023 23:59:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah YEŞİLYURT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU, TÜRKER, ÖNDER sk bölgelerinde 14/10/2023 10:04:00 - 14/10/2023 13:04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, GÖREN, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 14/10/2023 11:05:00 - 14/10/2023 14:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 14/10/2023 01:00:00 - 14/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, MUHTARLAR, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, MURADİ HAMİS, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, YENİKÖY TARABYA sk bölgelerinde 14/10/2023 10:00:00 - 14/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, KELTEPE, KUMSAL, MANOLYA, NİDA, OĞUZ, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, NADİREN, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, PİYADE, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, TANE, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, TOPTANCI, TURALLAR, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 14/10/2023 10:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ:

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HASAT, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL sk bölgelerinde 14/10/2023 00:00:00 - 14/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, GÜNEY 2, KÖZ, NAR ÇİÇEĞİ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/10/2023 09:30:00 - 14/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ:

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, TÜREL sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 14/10/2023 13:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056., 1073. sk / KARADENİZ mah 1138. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk / YILDIZTABYA mah YILDIZ sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / CEBECİ mah 2508., 2564., 2594., 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ESENTEPE mah 2422. sk / GAZİ mah 1375. sk / MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 305/1., 306., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 95/1., 96., 97., 98., 99., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MAHMUTBEY, ORDU sk bölgelerinde 14/10/2023 22:00:00 - 14/10/2023 23:59:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU: