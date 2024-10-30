İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı yerler
İzmir'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi haberi geldi. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler...
İzmir'in bazı ilçelerinde, köylerinde ve mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler hangileri? İşte merak edilen elektrik kesintisi haberinin ayrıntıları...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Tire'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
Yeşilova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Çiftçigediği ( 4 EYLÜL Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )
Dernekli
Kızılcaova ( CANLI İSTASYON Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. İstiklal Sk. Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI )
Cumhuriyet ( Alibey Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Esen Sk. KAZIM DİRİK Okul Çk. Park Cd. Sabribey Sk. Yakapınar Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. Necati Şahin Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Yeşilova
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: İbrahimçavuş
Havuzbaşı
Çırpı Cami
Mektep
Arslanlar
Kırbaş
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Fevzi Çakmak ( 28 30/1 51 KAZIM KARABEKİR PAŞA )
Kesinti saati:9:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Güvendik ( GÜVENDİK )
Denizli ( 38/1 38. Sk. 123. Sk. 31 262 )
Kesinti saati:9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş'te elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Çamyayla ( YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA Soğukpınar küme evleri )
Kesinti saati:9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Gölcük ( Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. Yaz Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. Yayla Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Levent Sk. Kültür Cd. YENER BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Gürsel Sk. Hamam Sk. Han Sk. Harbiye Sk. Havuz Sk. Hürriyet Cd. SARINIÇ SK İNCİLİ BARIŞ gürgen Çınar Sk. Çağlayan Sk. )
Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )
Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )
Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )
Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: İhsan Alyanak ( 5024. Sk. 6100 5063. Sk. 5044/1. Sk. 5044. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5020. Sk. 3722. Sk. )
Uzundere ( 6115 )
İhsan Alyanak ( 4951. Sk. 3685. Sk. 5028. Sk. 5026. Sk. 5018. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5013. Sk. 5012. Sk. 5009. Sk. 5005/1. Sk. 5005. Sk. 5004/1. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 4995. Sk. 4967. Sk. 4966/1. Sk. 4966. Sk. 4964. Sk. 4963. Sk. 4962. Sk. 4961. Sk. 4960. Sk. 4959. Sk. 4958/1. Sk. 4958. Sk. 4957/1. Sk. 4957. Sk. 4956. Sk. 4955. Sk. 4954. Sk. 4953. Sk. 4952. Sk. )
Abdi İpekçi ( 4240. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3694. Sk. 3686. Sk. 3687. Sk. 3688. Sk. 3692. Sk. 3693. Sk. )
Yunus Emre ( 4240/1. Sk. 5714/1. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4245. Sk. 4244. Sk. 4243. Sk. 4242. Sk. 4241. Sk. 4240/2. Sk. 4232. Sk. 4227. Sk. 4225. Sk. 4223. Sk. )
Peker ( 5073. Sk. 5072. Sk. 5027. Sk. 5006. Sk. 5002. Sk. 4996. Sk. )
Kesinti saati:9:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Yıldız ( 206/37. Sk. 242/16. Sk. Hoca Ahmet Yesevi 206/71 206/36. Sk. 206/35. Sk. 206/34. Sk. 206/33. Sk. 206/32. Sk. 206/31. Sk. 206/70. Sk. 206/64. Sk. 206/43. Sk. 206/42. Sk. 206/41. Sk. 206/30. Sk. 206/40. Sk. )
Atatürk ( Hoca Ahmet Yesevi Cd. 202/26. Sk. 202/25. Sk. 202/24. Sk. )
Kesinti saati:9:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak'ta elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Çınarlı ( Ankara Asfaltı 1583/1. Sk. )
Kesinti saati:9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. )
Mimar Sinan
Kesinti saati: 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. )
Umurbey ( İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi )
Kesinti saati:14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Bahçelievler ( 1853. Sk. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. 1671. Sk. 1671/4. Sk. 1849/6. Sk. 1853/3. Sk. 1853/2. Sk. )
Bahçelievler ( Cahit Atay Sk. Cevdet Bilsay Cd. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol 1705. Sk. 1849/5. Sk. 1849/6. Sk. 1849/8. Sk. 1851/1. Sk. 1851/2. Sk. )
Bahariye ( 1864. Sk. 1870. Sk. 2006. Sk. Hidayet Erzeybek Sk. 1870/1. sk 1858. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aliağa'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Yeni ( 799 872 975 921 912/1 841. Sk. 797. Sk. 805 842 804 851 864 867 882 879 903 937 803 922 866 861 865 858 850 Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. 875. Sk. 863. Sk. 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 801. Sk. )
Kurtuluş ( 745 744 729 726 731 742 740 730 ÇAMLIK GÜZELHİSAR GÜN 743 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 )
Güzelhisar ( BALABANPAŞA Balabanpaşa Sk. 17/20 17/44 17/30 GÜZELHİSAR TEPE GAVURDERE TABAKHANE Çayır Çarşı Sk. Çamaltı Sk. Tepe 1. Sk. Tabakhane Sk. Seyhan Sk. Oluklu Çeşme Sk. Mescit Sk. Merkez Cd. Kültür Sk. Kültür Köprülü 1. Sk. Hamam Sk. )
Kültür
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Yenişakran ( 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 3391/1 Çeşme Önü Cd. 3386/1 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3461 3435 3391 3455 3502 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 3388 3379 2. ÇEVRE YOLU 3382 3466 Sk. 3513/1 3410 3453 Barbaros Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. İncirlik Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalar
Kiraz'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Saçlı ( SAÇLI )
Karabağ
Veliler
Ceritler ( YÖRÜKLER )
Kesinti saati:10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Umurcalı
Yenişehir ( KOCAOVA )
Kesinti saati:9:00 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yenişehir ( KOCAOVA YENİŞEHİR )
Kesinti saati: 9:15 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yeşildere ( KABAKLI )
Kesinti saati:9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Beydağ'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Erikli ( Patika Okul Yolu Erikli İç Yolu Erikli Yolu Erikli Patika Yolu Erikli Köyü İç Yolu Erikli Köyü )
Çomaklar ( Çomaklar Köyü İç Yolu Çomaklar Köyü Çamlık Yolu Patıka )
Alakeçili ( BAŞAK )
Adaküre ( Başarı Adaküre İç Yolu Adaküre Yolu Adaküre Patika Yolu Adaküre Köyü İç Yolu Adaküre Köyü İç Yol )
Beyköy ( HÜDAVERDİ AYGÜN TEPE MEVKİİ BEYLER KUVAYİ MİLLİYE YOLU AYGAN Sucubaşı Sokağı Tepe Mevki Sokagı Beyler Sk. Beyköy İç Yol Beyköy Yolu Sokağı Beyköy Yolu Sk. )
Tabaklar ( Tabaklar Köyü TABAKLAR )
Yeniyurt ( Yeniyurt Köyü Yeniyurt Köyü Yolu )
Kesinti saati:9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yukarıtosunlar ( GÜVEN TOSUNLAR Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu Güven )
Halıköy ( DAMLA )
Alakeçili
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Yağcılar ( YASEMİN RÜZGAR NEHİR )
Sarıkaya
Kesinti saati: 9:15 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes'te elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Ahmetbeyli ( 4153. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4167. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4177. Sk. 4179 4181 4183. Sk. Nation Cd. 4110 4109 4141 4103 4161 4135 4080 4121 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4155. Sk. )
Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )
Gölova
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Gümüldür Fevzi Çakmak ( 285. Sk. 287. Sk. 6289 6283 6285 6264. Sk. 6266. Sk. 6268. Sk. 6270. Sk. Menderes Gümüldür Yolu 6272 6283. Sk. )
Gölcükler ( SELVİ 779/2 ÇINAR 171 777 779/1 Ceviz Sk. ÇAĞLA KAMER SÖĞÜT 781 ULUS 778 179 )
Kemalpaşa ( 167 165/1 143 146 Sk. 164 148 162 162/1. Sk. 165. Sk. 166 )
Kesinti saati:9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gaziemir'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Emrez ( 196. Sk. 199. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. )
Kesinti saati:9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Karaorman ( Karaorman Küme Evler Karaorman Yolu Karaorman Küme Evleri )
Göktepe ( 951. Sk. 950. Sk. 940. Sk. 939. Sk. 937 936. Sk. 935/4. Sk. 935/3. Sk. 935/2. Sk. 935/1. Sk. 935. Sk. 930. Sk. Göktepe Ova Küme Evleri Arapdere Mevkii Küme Evler )
Çaltı ( Çaltı Köyü Çaltı Çaltı Küme Evler çaltı küme evler )
Bağcılar ( Manisa Asfaltı Cd. Bağcılar Yolu Bağcılar BAĞCILAR )
Ayvacık ( ayvacık küme ever Ayvacık 6514. Sk. 6513. Sk. 6512. Sk. 6511. Sk. 6510. Sk. 6509. Sk. 6508. Sk. 6507. Sk. 6506. Sk. 6505. Sk. 6503. Sk. 6502. Sk. 6501. Sk. Ayvacık Küme Evleri )
Alaniçi ( Alaniçi 6223. Sk. 6222. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218. Sk. 6217. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6210. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. Alaniçi Küme Evler Alaniçi Küme Evleri )
Kır ( beykoy kara göl küme evler mevki Şehit Öğretmen Kubilay Cd. Çakıcı Sk. Tepecik Sk. Kırmahalle Yolu Sk. Kömürcü Sk. Kahraman Sk. Ilıcak Pınar Çk. Girgin Sk. Gemibaşı Mevki Sk. 2812 2802 Arapdere küme evleri sokak topraksu 2808 Beyköy Küme Evler Karagöl Mevkii Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi Emiralem Kanal Yolu Sk. Değirmendere Ova Küme Evleri Emiralem Kanal Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Göktepe ( Göktepe Ova Küme Evleri 951. Sk. 950. Sk. 940. Sk. 939. Sk. 937 936. Sk. 935/4. Sk. 935/3. Sk. 935/2. Sk. 935/1. Sk. 935. Sk. 930. Sk. )
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları