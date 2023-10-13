Adana sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu ziyaretçiler tarafından merak ediliyor. Adana'nın İncisi Kapıkaya Kanyonu'na nasıl gidilir? Kapıkaya Kanyonu nerede? Kapıkaya Kanyonu videosu, konumu ve daha fazlası aşağıda yer alıyor. İşte merak edilen ayrıntılar...

Kapıkaya Kanyonu Nerede

Kapıkaya Kanyonu Nerede

Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü'nde yer alan Kapıkaya Kanyonu, Adana'ya 72 kilometre, Karaisalı İlçe Merkezi'ne 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla'dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir.

Adres: Kıralan, 01770 Karaisalı/Adana

Kapıkaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir

Kapıkaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir

Kapıkaya Kanyonu’na Karaisalı İlçesi’ndeki Kapıkaya Köyü’ne ulaşılarak gidilir. Karaisalı İlçe Merkezi’ne kadar toplu taşıma kullanılarak kalan bölüm özel araçla gidilir. Kapıkaya Kanyonu’nun diğer girişine ise Yerköprü Mesire Alanı taradından ulaşılır. Yerköprü tarafından gidilmesi durumunda kanyon içerisinde yer alan Bahçecik Şelalesi’ne araçla gitmek mümkün olabilir.

Kapıkaya Kanyonu Yorumları

"Kanyon girişi ücretsiz, girişte sıkma börek, ve sıcak soğuk içeceklerin satıldığı makul fiyatlı bir işletme var. Yorucu sayılmayacak bir parkuru var (çocuklar ve yaşlılar hariç) Google haritaları kullanabilirsiniz doğru hedefe getiriyor sizi."

"Tam bir doğa harikası. Kanyona giriş ücretsiz. Kanyon girişinde büfe tarzı bir yer var. İçeceklerinizi buradan temiz edebilirsiniz. Gözleme alabilirsiniz. Girişten itibaren parkur başlıyor ve yer yer kayalıklarda yürüyorsunuz. Küçük çocuğunuz varsa pek tavsiye etmem çünkü zorlanırsınız. Kanyon boyu yer yer kayalıkların altından geçiyorsunuz. Bu kayalıklarda kısmen çatlaklar oluşmuş. Kontrolleri yapılıyor mu bilmiyorum ama tedbiri elden bırakmamak gerek. Kanyon girişinden yaklaşık 1.5 km sonra suya ulaşabiliyorsunuz. Piknik yapıp müzik dinleyebilirsiniz. Biraz daha ileride asma köprü var oraya gidebilirsiniz."