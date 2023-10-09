İzmir'in En Güzel Tarihi Güzellikleri
Arkeolojiye, tarihi yerlere meraklı gezginler İzmir'in en güzel tarihi güzellikleri listesini merak ediyor. İzmir'de gezilecek tarihi yerler hangileri? İşte yanıtı...
İzmir'de gezilecek tarihi yerler içerisinde yer alan en iyi 10 tarihi yeri listeledik. Tarihe ve arkeolojiye meraklı gezginlerin merak ettiği bu listede hangi antik kentler bulunuyor? İzmir'in en güzel tarihi güzellikleri? İşte merak edilen İzmir'de gezilecek tarihi yerler listesinin ayrıntıları...
İzmir'de Gezilecek Tarihi Yerler
İzmir'in en güzel tarihi güzellikleri sırasıyla aşağıdaki gibidir;
1. Efes Antik Kenti
2. Pergamon Antik Kenti
3. Yeşilova Höyüğü
4. Bayraklı Smyrnası
5. Agora Ören Yeri
6. Metropolis Antik Yerleşimi
7. Teos Antik Kenti
8. Erythrai Antik Kenti
9. Klazomenai Antik Kenti
10. Notion Antik Kenti