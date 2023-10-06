Ankara'da müze kart ile gezilecek 5 yer hangileri sorusunun yanıtı Ankara'yı görmeye gelen gezginler ile orada okuyan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki Ankara'da müze kart ile gezilecek 5 yer hangileri? İşte merak edilen listesinin ayrıntıları...

Ankara'da Müze Kart İle Gezilecek 5 Yer

Ankara'da Müze Kart İle Gezilecek 5 Yer

1. Ankara'da müze kart ile ücretsiz gezilecek yerlerin başında, Altındağ'da yer alan Resim Heykel Müzesi geliyor.

2. Polatlı'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion Ören Yeri ise Ankara'da müze krt ile gezilecek yerler arasında.

3. Altındağ'da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara'da müze kart ile gezilecek 5 yer arasında bulunuyor.

4. Yine Altındağ'da yer alan, Cumhuriyet Müzesi Ankara'yı müze kart ile gezmek isteyen üniversite öğrencilerinin ilk tercihlerinden biri.

5. Son olarak ise, Altındağ'da bulunan Etnografya Müzesi, Anadolu kültürünü anlamak isteyen gezginlerin vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Etnografya Müzesi, Ankara'da müze kart ile gezilecek 5 yer arasında son sırada bulunuyor.