Amasya'da Yerin Altından Çıkarıldı! Görenler Şaşkına Döndü

Amasya'da yerin altından çıkarılılan bu nesneler görenler şaşkına döndü. Bilim adamlarını heyecanlandıran buluntular Anadolu’nun kadim yemeklerinden kemikli et ve tahıldan yapılan keşkeği işaret ediyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Anadolu’nun çok sevilen bir yemeği olan keşkeğe çok benziyor. Bugünkü keşkek kültürüyle bulduğumuz tencerenin şekli ile içindeki malzemeler çok benzeşiyor” dedi.

Amasya'da Yerin Altından Çıkarıldı

Amasya'da Yerin Altından Çıkarıldı

17 yıldır süren kazılarda Pers sarayının anıtsal girişini ve mutfaklarıyla karşılaşmaları sonrası sürdürdükleri çalışmalarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlarını bulduklarını hatırlatan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez şöyle açıkladı:

“Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz”

Görenler Şaşkına Döndü

Görenler Şaşkına Döndü

Bu antik tencereleri görenler şaşkına döndü. Pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin yaklaşık 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğunu anlatan Prof. Dr. Dönmez şu şekilde konuştu:

“Tencere bu alanın Pers sarayının mutfağı olduğu yönündeki tahminlerimizi güçlendiriyor. Sıradan ailelerin yemek pişirme kaplarına benzemiyor”

2 bin 500 yıllık Pers yolu, Anadolu’da ilk defa bulunan ateşgede ve çok sütunlu ibadethane gibi kompleksle karşılaştıkları kazıların heyecanla ilerlediğini vurgulayan Dönmez, kazı projesine destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi’ne teşekkür etti.