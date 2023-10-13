Aşıkların İzmir'deki Durağı Aşıklar Şelalesi

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Aşıklar Şelalesi Nerede

Aşıklar Şelalesi Nerede

Aşıklar Şelalesi İzmir'in, Dikili İlçesine bağlı bulana Nebiler Köyü içerisinde yer almaktadır. Aşıklar Şelalesi tatil açısından da iyi bir konuma sahip olmaktadır.

Nebiler, Nebiler Şelale Sk No:18, 35980, 35980 Dikili/İzmir

Aşıklar Şelalesi'ne Nasıl Gidilir

Aşıklar Şelalesi'ne Nasıl Gidilir

bu şelaleye gitmek için Dikili-Ayvalık karayolunu takip ederek Nebiler köyü tabelasından sağa dönmeniz gerekir. Ardından ise 3 km uzaklığında nebiler şelalesi tabelasını göreceksiniz. 800 m daha bu yolda ilerledikten sonra ise şelaleye ulaşmış oluyorsunuz.

Aşıklar Şelalesi Yorumları

"Çok keyifli bir deneyimdi. Şelaleye giden yol yenilenmiş araçla çok rahat ulaşım sağladık. Tesise giriş ücreti 50 TL. Yemek yiyip, kahve içebilirsiniz. Çalışanlar çok güleryüzlü ve yardımsever. Şelale kısmında masalar var oturmak için ama öyle sık sık insanı bunaltacak gibi değil. Biz suya girmedik isteyen girebilir."

"Sadece giriste 50 tl otopark parası ödüyorsunuz. Bir restaurant var içerde. Dileyen sıcak ya da soğuk içecekler eşliğinde güzel vakit geçirebilir. Şelaleye gitmek için rahat ayakkabı giymeli."