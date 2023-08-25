Bu hayalet köy İzmir'e çok yakın! İşte korku filmlerine konu olan Lübbey köyü

İzmir merkeze çok yakın Lübbey Köyü korku filmlerine konu oldu. Terk edilmiş bu hayalet köy gizem ve korku sevenlerin ilgisini çekiyor! İzmir’e bağlı Ödemiş'te yer alan köyde yalnızca 3-5 kişi yaşıyor. Lübbey Köyü ile İzmir merkezi arasında 95,5 kilometre, yani yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir uzaklıkta bulunuyor.

BU HAYALET KÖY İZMİR'E ÇOK YAKIN

İzmir'in merkezine çok yakın Lübbey Köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti.

Lübbey Köyü’nün geçmişi antik çağlara kadar dayanıyor. Lübbey’in de içinde bulunduğu Ege’deki birçok bölge, tarihte Türkmen beyliklerine ev sahipliği yapmış. 1300’lerin başından itibaren bölgede hüküm süren Aydınoğulları bir Türkmen beyliğiydi.

Beyliğe başkentlik yapan Birgi, Küçük Menderes havzasının Ödemiş’e bağlı bir başka tarihi yerleşim yeri olmuştu. Lübbey’in kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da geçmiş tarihine göre değerlendirildiğinde 19. yüzyıl sonunda kurulmuş bir Türkmen yerleşimi olduğu düşünülüyor.

KORKU FİLMLERİNE KONU OLAN LÜBBEY KÖYÜ

Köylülerin burayı terk etme gerekçesi elektriğin yaylaya önce gelmesi ve buranın engebeli bir arazi üzerine kurulmuş olmasıymış. Hal böyle olunca köylüler birer birer yaylaya ve merkeze taşınmış. Köyde bir köy kahvesi, minaresiz Lübbey Köyü camii ve 130 hane bulunuyordu. Ancak bu Youtuberlar tarafından perili köy olarak tanıtılmış.

LÜBBEY KÖYÜ'NE NASIL GİDİLİR?

İzmir’in Ödemiş ilçesine 13 km uzaklıktaki Lübbey Köyü’ne ulaşmak için öncelikle Ödemiş’in merkezine gelmeniz gerekiyor. Daha sonra merkezden kuzey yönünde giderken Ortaköy ve Üzümlü köylerini takip ederek Çamyayla Köyü’ne ulaşacaksınız. Şu anda Lübbey Köyü, Ödemiş’in Çamyayla Köyü‘ne bağlı olduğu için bu rotayı takip etmeniz gerekiyor.

Merkeze 13 km uzaklıkta olmasına rağmen köy denizden yaklaşık 500 metre yükseklikte ve Bozdağlar’ın eteğinde olduğu için yol boyunca aracınız ile dağları tırmanacaksınız. Bu yüzden köye ulaşmak beklediğinizden uzun sürebilir.

Kaynak: Egeligezginege, Sabah. / Kapak Görseli: Youtube Ahmet Can Dündar.