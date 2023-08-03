Bu yöntemler ile sıcakta terlemeye son! Klima olmadan serinletiyor
Klimasız serinlemenin yöntemleri belli oldu! Öyle bir yöntem var ki sizi çok rahatlatacak! Kavurucu sıcaklarda terleme sorununu ortadan kaldırıyor! Klima olmadan serinleten bu formül bunaltıcı sıcaklarda en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında geliyor.
Terleme derdini bitiren klimasız serinleme yöntemleri kavurucu yaz sıcağında insanlar için büyük bir önem arz ediyor. Eyyamı Bahur, El Nino derken 40 dereceyi bulan ve hissedilen bu sıcaklarda mutlaka uygulamanız gerekiyor! Independent Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre işte klima olmadan serinlemenin yöntemleri...
KLİMA OLMADAN SERİNLETİYOR
Türkiye'de elektrik faturalarına bakıldığı zaman klima açmak neredeyse lüks hale geldi. Bu durum ise insanlarda klimasız serinlemenin yollarını aramalarına sebep oldu. Listedeki bu yöntemler terlemeye son veriyor. Yaz sıcağında klima olmadan serinliyorsunuz.
ÇARŞAFLARI VE YASTIK KILIFLARINI SOĞUTUN
Yatmadan bir ya da iki saat önce çarşaf ve yastık kılıflarınızı dondurucuya atın. Bunlar, çok sıcakladığınızı hissetmeden kolayca uykuya dalabileceğiniz kadar uzun süre buz gibi kalabilir.
ÇORAPLARINIZI DA BUZLUĞA ATIN
Serinletici bir rahatlama için çoraplarınızı da soğutabilirsiniz. Ayak ve ayak parmakları sıcaklık değişimlerine karşı hassas. Bunlar, sıcaklığın düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayaklarınızı serin tutarak vücudunuzun geri kalanının soğumasını sağlayabilirsiniz.
VANTİLATÖRDEN YARARLANIN
Vantilatör, klimaya göre daha enerji dostu. Odaya stratejik şekilde yerleştirilmiş vantilatör işinize yarayabilir. Yatağınızın yanına vantilatör yerleştirip önüne bir kase buzlu su koyabilirsiniz. Buz, vantilatörün soğuk hava oluşturmasını sağlayabiliyor.
ISLAK HAVLU KULLANIN
Uykuya dalarken vücudunuzu biraz serinletmek için yatağınıza nemli bir havlu serebilirsiniz. Yatağınızdaki süngere zarar vermemesi için altına kuru havlu koyabilirsiniz. Havlu tüm gece boyunca soğuk kalmasa da uykuya dalana kadar sizi serin tutabilir.
ÇIPLAK UYUMAYIN
Uyurken terleyenler için çıplak uyumak hiçbir işe yaramıyor. Nemi uzaklaştırabilen pamuklu pijama gibi kıyafetler giyebilirsiniz.
SERİNLETİCİ YATAK ALABİLİRSİNİZ
Standart süngerden yapılan yataklar ısıyı tutabiliyor. Serinletici yataklarsa ekstra hava akışı ve nefes alabilir özelliğiyle sıcaklığı uzaklaştırarak daha rahat bir uyku çekmenize ön ayak olabiliyor.
SERİNLETİCİ ÇARŞAF VE YASTIĞA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Serinletici yatak bütçenize fazla geliyorsa aynı özelliklere sahip çarşaf ve yastıkları tercih edebilirsiniz. Bunların organik pamuk, keten ve bambu gibi nefes alabilen maddelerden yapıldığına dikakt edin.
GÜNEŞİ ENGELLEYİN
Işık geçirmeyen karartma perdeleri, yatak odasının fazla ısınmasını önleyebiliyor. Perdeler ısıyı yansıtarak pencereden girmesini engelliyor.
EVLERİN İLK KATI ÖNEMLİ
Dubleks evlerde sıcak hava yukarı yükseliyor. Bu, üst katın alttan daha sıcak olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla daha serin bir uyku için alt katı tercih edebilirsiniz.
YATMADAN ÖNCE SOĞUK SU İÇEBİLİRSİNİZ
Gece terlemeyi önlemek için önemli miktarda su içilmesi gerekiyor. Soğuk su içerek vücut sıcaklığınızı düşürebilirsiniz.