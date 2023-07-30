Deniz tatili için en çok tercih edilen 3 şehrimiz ve plajları

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü üç muhteşem şehri, yaz tatili için arayış içinde olanları büyülüyor. Denizin, kumun ve yeşilin muhteşem uyumunu sunan Muğla, İzmir ve Antalya, ülkemizin en iyi deniz tatili destinasyonları arasında öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN EŞSİZ DENİZ TATİLİ ŞEHİRLERİ VE ZİYARETÇİLERİ TARAFINDAN ÖNERİLMİŞ PLAJLAR

1. Deniz, kum ve yeşilin anası : Muğla

Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi’nin kesiştiği yerde bulunan Muğla yaz turizminin kalbinin attığı noktalardan bir tanesidir. Özellikle Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Köyceğiz bölgesinde yoğunlaşan turistik faaliyetler yerli ve yabancı turistlerin buraya akın etmesine neden olur. Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile de yaz turizmi konusunda dünyaca ünlü bir kent olan Muğla; Türkiye’nin en turistik şehirleri arasına girmeyi başarıyor. Yaz turizmi için önemli yeri olan Bodrum'da deniz ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.

Bodrum'da ziyaretçileri tarafından önerilmiş 5 plaj :

1- Yalıkavak Halk Plajı

2- Karaincir Plajı

3- Torba Sahili

4- Gümüşlük Halk Plajı

5- Bitez Plajı

2. Medeniyetler şehri : İzmir

Ege’nin incisi İzmir’de hem Efes Antik Kenti gibi doğal kalıntıları keşfedebilir hem de Kordon’da eşsiz dakikalar yaşayarak şehri ciğerlerinize kadar soluyabilirsiniz. Üstelik yaz turizmi için önemli yerlerden biri ; Çeşme' de deniz ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.

Çeşme'de ziyaretçileri tarafından önerilmiş 5 plaj :

1- Pırlanta Plajı

2- Altınkum Plajı

3- Ilıca Plajı

4- Aya Yorgi Koyu

5- Çark Plajı

3. Şelalenin ve denizin prensesi : Antalya

Yaz turizmi için dünyada 2 – 3 mekân sayılsa Antalya ilk üçün daima içerisinde yer alır. Masmavi denizi, altın gibi kumları ve insanın içini ferahlatan coğrafyası ile Antalya; Türkiye’nin en turistik şehirleri arasında 1 numarayı kimselere bırakmıyor. Manavgat, Düden gibi şelalesi. En yüksek teleferiği, en büyük hayvanat bahçesi ve denizi ile Türkiye’nin en turistik şehri desek yanlış olmaz. Bir çok yerle beraber Manavgat ve Alanya'da da deniz ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.

Alanya'da ziyaretçileri tarafından önerilmiş 5 plaj :

1- Kleopatra Plajı

2- Damlataş Plajı

3- Portakal (Oba) Plajı

4- Ulaş (Emirgan) Plajı

5- Keykubat (Begonvil) Plajı

Manavgat'ta ziyaretçileri tarafından önerilmiş 5 plaj :

1- Evrenseki Halk Plajı

2- Sorgun Plajı

3- Titreyen Göl Plajı

4- Çolaklı Plajı

5- Kumköy Plajı