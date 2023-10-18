Dünyada Eşine Az rastlanır! Frigler’in En Gizemli Eseri Afyonkarahisar'da

Dünyada eşine az rastlanır Maltaş Anıtı’nın restorasyonu tamamlandı. Frigler’in en gizemli eseri sayılan Maltaş Tapınağı Afyonkarahisar'da yer alıyor...

Dünyada Eşine Az rastlanır! Frigler’in En Gizemli Eseri Afyonkarahisar'da
Dünyada Eşine Az rastlanır! Frigler’in En Gizemli Eseri Afyonkarahisar'da
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Kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan, geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen ve Frigler’in dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olan Maltaş Anıt Abidesi’nin restorasyonu tamamlandı. Abide Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Belde Belediyesine teslim edildi. Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi’nin eşsiz değerlerinden birisi olan Maltaş Tapınağı’nda yaklaşık 2 yıl önce başlatılan kurtarma kazısı ve restorasyon çalışması tamamlandı. Maltaş’ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Dünyada Eşine Az Rastlanır

Dünyada Eşine Az Rastlanır
Dünyada Eşine Az Rastlanır

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki ‘niş’ ve önünde 600 metrekarelik dünyada eşine az rastlanır tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

Frigler’in En Gizemli Eseri

Frigler’in En Gizemli Eseri
Frigler’in En Gizemli Eseri

Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin, Maltaş Anıtı’nın Belediye’ye devrini sağlayan protokolün imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmanın İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici ile imzalandığını belirten Şahin, Frigler’in en gizemli eseri sayılan Maltaş Anıtı’nın restorasyon çalışmasının Afyonkarahisar Valiliği ve İhsaniye Kaymakamlığı tarafından desteklendiğini ifade etti.

Başkan Şahin aynı zamanda şu açıklamalarda bulundu;

"İnşallah en kısa zamanda Maltaş Anıtı’nın karşısında yapacağımız karşılama merkezi ile buranın Afyonkarahisar turizmine büyük katkısı sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkese Kasabam ve şahsım adına teşekkür ederim."

Maltaş Anıtı’nın yeniden turizm potansiyeline kazandırılması, bölgenin turistik çekiciliğini artırması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Afyon # Maltaş # Frigler # Afyonkarahisar # Afyon
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