İzmir'de Keşfedildi! Tam 7 Bin 700 Yıllık...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, sığır şekli verilmiş Tam 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesle hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Tam 7 bin 700 Yıllık

Tam 7 bin 700 Yıllık

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda 7 bin 700 yıllık üç insan figürünün ardından sığıra benzetilmiş 7 bin 700 yıllık, ahşaba yuvarlak şekil vermek için kullanılan 'sap düzeltici' bulundu.

İzmir'de Keşfedildi

İzmir'de Keşfedildi

Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: