Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Gaddar sosyal medyada en çok merak edilenler arasında...Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi!

Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi!
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Son günlerde Gaddar dizisi hakkında oldukça heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Dizi tutkunları, yeni yapımın detaylarına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Gaddar dizisi konusu nedir? Hangi oyuncuları izleyeceğiz? Dizi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy Gaddar dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Gaddar dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Gaddar ne zaman başlayacak?Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy Gaddar dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Gaddar dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Gaddar ne zaman başlayacak?Medya

  GADDAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi! - Resim : 2

Ay Yapım tarafından üretilen "Gaddar" adlı dizi, yaklaşan yeni sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı bu dizi, Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin çekim yerleri ise merak konusu olmuş durumda. Henüz resmi olarak duyurulmasa da, dizinin İstanbul ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekildiği konuşuluyor.

Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi! - Resim : 3

Diziye dair sızan bilgilere göre, özellikle Halfeti'nin siyah gülleriyle ünlü olan bölgelerinde çekim yapıldığı iddia ediliyor. Tanıtım videolarında Halfeti'nin göz kamaştıran manzaralarına da yer verilmiş.

 Gaddar dizisi hakkındaki bilgiler! Gaddar dizisi nerede çekiliyor? Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi! - Resim : 4

Dizinin başrol oyuncuları da oldukça dikkat çekici. Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy gibi tanınmış isimler, dizinin başrollerinde yer alacaklar ayrıca, Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran gibi yetenekli oyuncuların da dizide yer alacağı kesinleşti.

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# Halfeti
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