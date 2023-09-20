İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz
Pasaportunda İsrail Vizesi veya giriş çıkış damgaları bulunan insanların gidemeyeceği bazı ülkeler var. İsrail'i gezen o ülkeleri göremiyor. İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre İsrail'i gezdiyseniz bu ülkelere giriş yapamıyorsunuz. Pasaportu üzerinde İsrail vizesi veya giriş ve çıkış damgası bulunan insanlar o ülkelere gidemiyor. Peki İsrail'i gezenler hangi ülkeleri göremez? İşte yanıtı...
İSRAİL'İ GEZDİYSENİZ BU ÜLKELERİ GÖREMEZSİNİZ
1. Pasaportlarında İsrail vizesi veya İsrail’e giriş-çıkış damgalarıyla seyahat edenler;
1. İran,
2. Kuveyt,
3. Libya,
4. Lübnan,
5. Suriye,
6. Sudan,
7. Suudi Arabistan ve
8. Yemen’e giriş yapamıyor.