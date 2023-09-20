Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre İsrail'i gezdiyseniz bu ülkelere giriş yapamıyorsunuz. Pasaportu üzerinde İsrail vizesi veya giriş ve çıkış damgası bulunan insanlar o ülkelere gidemiyor. Peki İsrail'i gezenler hangi ülkeleri göremez? İşte yanıtı...

İSRAİL'İ GEZDİYSENİZ BU ÜLKELERİ GÖREMEZSİNİZ

İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz

1. Pasaportlarında İsrail vizesi veya İsrail’e giriş-çıkış damgalarıyla seyahat edenler;

1. İran,

2. Kuveyt,

3. Libya,

4. Lübnan,

5. Suriye,

6. Sudan,

7. Suudi Arabistan ve

8. Yemen’e giriş yapamıyor.