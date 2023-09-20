İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz

Pasaportunda İsrail Vizesi veya giriş çıkış damgaları bulunan insanların gidemeyeceği bazı ülkeler var. İsrail'i gezen o ülkeleri göremiyor. İşte ayrıntılar...

İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz
İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre İsrail'i gezdiyseniz bu ülkelere giriş yapamıyorsunuz. Pasaportu üzerinde İsrail vizesi veya giriş ve çıkış damgası bulunan insanlar o ülkelere gidemiyor. Peki İsrail'i gezenler hangi ülkeleri göremez? İşte yanıtı...

İSRAİL'İ GEZDİYSENİZ BU ÜLKELERİ GÖREMEZSİNİZ

İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz
İsrail'i gezdiyseniz bu ülkeleri göremezsiniz

1. Pasaportlarında İsrail vizesi veya İsrail’e giriş-çıkış damgalarıyla seyahat edenler;

1. İran,

2. Kuveyt,

3. Libya,

4. Lübnan,

5. Suriye,

6. Sudan,

7. Suudi Arabistan ve

8. Yemen’e giriş yapamıyor.

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# israil # pasaport
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