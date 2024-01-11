İşte Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri

Çok sevilen mahalleler listesi burada yer alıyor. Türkiye'nin en güzel mahalleleri arasında İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den mahalleler bulunuyor. Seçmekte epey bir zorlandık çünkü neticede güzellik göreceli bir kavramdır. Turistik olarak en çok tercih edilen bu mahalleler mimari ve tarihi yapıların güzelliği ile ön plana çıkıyor. Bakın hangi mahalleler listede...

Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri

Belirlediğimiz Türkiye'nin en güzel mahalleleri listesinde yer alan mahalleler aşağıdaki gibidir;

1. Arnavutköy

2. Moda

3. Kuzguncuk

4. Alaçatı

5. Bebek

6. Kaleiçi

7. Datça

8. Assos

Derlediğimiz listedeki ilk 3 sıra İstanbul'daki mahallelerden oluşuyor. 4. sıradaki Alaçatı, İzmir'in incisidir. 5. sırada yine İstanbul'dan bir mahalle öne çıkıyor. 6'da ise Antalya'dan bir mahalle bulunuyor. 7. sırada Muğla, 8. sırada ise Çanakkale'deki mahalleler Türkiye'nin en güzel mahalleleri arasındadır.