İşte Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri

Türkiye'nin en güzel mahalleleri listesini sizin için derledik. Mahallenin tarih, mimari yapısına göre belirlediğimiz listede en turistik mahalleler bulunuyor. 5 şehir, mahallelerinin güzelliği ile öne çıkıyor.

İşte Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri
İşte Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri
Son Güncelleme:

Çok sevilen mahalleler listesi burada yer alıyor. Türkiye'nin en güzel mahalleleri arasında İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den mahalleler bulunuyor. Seçmekte epey bir zorlandık çünkü neticede güzellik göreceli bir kavramdır. Turistik olarak en çok tercih edilen bu mahalleler mimari ve tarihi yapıların güzelliği ile ön plana çıkıyor. Bakın hangi mahalleler listede...

Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri

Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri

Belirlediğimiz Türkiye'nin en güzel mahalleleri listesinde yer alan mahalleler aşağıdaki gibidir;

1. Arnavutköy

2. Moda

3. Kuzguncuk

en güzel mahalleler

4. Alaçatı

5. Bebek

6. Kaleiçi

7. Datça

İşte Türkiye'nin En Güzel Mahalleleri - Resim : 3

8. Assos

Derlediğimiz listedeki ilk 3 sıra İstanbul'daki mahallelerden oluşuyor. 4. sıradaki Alaçatı, İzmir'in incisidir. 5. sırada yine İstanbul'dan bir mahalle öne çıkıyor. 6'da ise Antalya'dan bir mahalle bulunuyor. 7. sırada Muğla, 8. sırada ise Çanakkale'deki mahalleler Türkiye'nin en güzel mahalleleri arasındadır.

Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu! Nüfusu 4 Şehre Eşit...Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu! Nüfusu 4 Şehre Eşit...Yurt
# türkiye # mahalle # güzel
Çok Okunanlar
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu'ndan Sinsi Plan!│Başkent Kulisi - Aykut Diş, Fatih Atik, Mustafa Kemal Çiçek #canlı Ekrem İmamoğlu'ndan Sinsi Plan!│Başkent Kulisi - Aykut Diş, Fatih Atik, Mustafa Kemal Çiçek #canlı THY Aylık 40 Bin TL Maaş! THY Aylık 40 Bin TL Maaş!